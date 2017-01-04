Kediye Koli Bandıyla İşkence Yapan Gençler Özür Diledi

ÇANAKKALE'de, yavru bir kediyi koli bandıyla sararak işkence yapıp, çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki A.E.A. ve 22 yaşındaki U.G., polise ifade verdikten sonra serbest kaldı. Hayvan severlerin tepkisini çeken gençler, bu kez cep telefonuyla bir özür videosu çekip sosyal medyadan paylaştı.



Hayvan severleri ayağa kaldıran yavru kediye koli bandıyla işkence görüntülerinin mimarı A.E.A ve U.G, suç duyurusu üzerine polis tarafından gözaltına alındı, ifade vermelerinin ardından serbest kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kedinin sahibi A.E.A'ya 546 TL idari para cezası kesti. Emniyetten dün akşam geç vakit çıkan iki gencin ilk yaptıkları ise çektikleri görünüt ile sosyal medya hesaplarından özür dilemek oldu.



Kediye yapılan işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerden U.G. ikinci videoda, "Yaptığımız şeyden dolayı çok pişmanız. Çok büyük bir cahillikti bizim yaptığımız. Dersimizi aldık biz. Hatamızın farkındayız. Bir daha asla böyle bir olay olmayacak. Bir anlık cahilliğimizden dolayı oldu. Hayvansever insanlarız biz. Bütün Türkiye'den, Çanakkale gençlerinden, bütün insanlardan çok özür diliyoruz" dedi.



Yavru kedinin sahibi olan ve kediyi koli bandıyla saran A.E.A ise, "Büyük bir gerizekalılık yaptık. Özür diliyoruz. Gerçekten çok pişmanız" diye konuştu. İşkence gören kedi ise gençlerden alınıp, Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilmiş, ardından da kuaförlük yapan Aylin Yılmaz tarafından sahiplenilmişti. - Çanakkale