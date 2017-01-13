Kediye İtfaiyeci Şefkati

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından donmak üzereyken kurtarıldı. İtfaiye erinin kucağında indirilen kedi bakıma alındı.



Çorlu'da Muhittin Mahallesi'ndeki Şehit Muhabere Çavuş Sedat Uysalcan Parkı içerisinde yer alan binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile binanın çatısına çıkarak kediyi mahsur kaldığı çatıdan kurtardı. Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye erinin kucağında bulunduğu yerden indirildi.



Karla kaplı çatı ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren kedi daha sonra Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek bakıma alındı. - TEKİRDAĞ