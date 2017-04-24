Kedilerin, Neden Sahiplerinin Eşyaları Üzerine Oturduğu Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmalarla, kedilerin neden sahiplerinin eşyalarının üzerine oturduğu makul sebeplerle açıklandı.

Kedilerin, Neden Sahiplerinin Eşyaları Üzerine Oturduğu Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmalarla, kedilerin neden sahiplerinin eşyalarının üzerine oturduğu makul sebeplerle açıklandı.

Kedi sahipleri ne zaman kitap okuma ya da bilgisayara odaklanma gibi bir işle uğraşmaya başlasa kedilerinin, orada oyunu bozmak için belirdiğini görebilirler. Birçok kez başa gelen bu durumun her ne kadar kedinizi atlatabildiğinizi düşünseniz bile bir süre sonra hep aynı sonuçla karşılaşıyoruz: Kediler, meşgul olduğunuz eşyanızı sizden çok sahiplenmiş oluyor…

Kaynak: Ontrava.com

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