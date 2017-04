Kedilerin, Neden Sahiplerinin Eşyaları Üzerine Oturduğu Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmalarla, kedilerin neden sahiplerinin eşyalarının üzerine oturduğu makul sebeplerle açıklandı.



Kedi sahipleri ne zaman kitap okuma ya da bilgisayara odaklanma gibi bir işle uğraşmaya başlasa kedilerinin, orada oyunu bozmak için belirdiğini görebilirler. Birçok kez başa gelen bu durumun her ne kadar kedinizi atlatabildiğinizi düşünseniz bile bir süre sonra hep aynı sonuçla karşılaşıyoruz: Kediler, meşgul olduğunuz eşyanızı sizden çok sahiplenmiş oluyor…









My cat played dead on my laptop so I could pet him.. I'm just trying to get my homework done pic.twitter.com/cyx1K12C7T



— Lori (@lori_archuleta) April 10, 2017



Her ne kadar sinir bozucu gözükse de, kediniz aslında şeytani bir plan yapıp hayatınızı daha da zorlaştırmak gibi bir düşünceyle hareket etmiyor. Aslında daha duygusal bir bağ sonucunda gelişen bu durumun, HelloGiggles'a göre üç farklı sebebi bulunuyor.



Aslında tam tersine inanılsa da kediler sahiplerinin yakınında olmayı seviyor ve sahiplerinin kokusunu alabilmek için eşyaların yanında bulunuyor. Tabi bu yakınlık çoğu zaman fazla olsa da kediler sahiplerine olan sevgilerini bu şekilde gösteriyor. Bu şekilde kendilerini güvende ve mutlu hissedebiliyorlar.









#occupylaptops @catsonlaptops pic.twitter.com/eZ1j6fGkBs



— Purrbot (@PurrbotKitty) April 1, 2017



İkinci sebebin ise biraz daha kedi içgüdülerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Kediler, bulunduğu ortamda kokularını yaygınlaştırıp alanlarını belirlemek ister. Bu şekilde ortamın hakimi olduklarını düşünürler.



Üçüncü sebebi ise daha net bir isteği yerine getirmek adına yaptıkları ortaya çıkıyor. Kediler ilgiden hoşlanan hayvanların başında geliyor ve onlara olan sevginizi her koşulda belli etmeniz için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.