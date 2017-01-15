Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Ciğer ve peynir fabrikalarının gizemli kapıları, neşeli şarkılarla açılıyor: Bir tarafta "kediler", bir tarafta "fareler"...



Küçük dostlarımız için her şey yolundayken, gelen bir misafir işleri alt üst etmeye yetiyor, bizim hikayemiz ise tam da buradan başlıyor.



Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" Komedya Yapım ve Altkat Sanat Tiyatrosu ortak yapımı ile İstanbul'dan yola çıkıyor.



Yerli yazın, özgün koreografi, renkli kostümler ve iddialı sunumuyla "Kediler ve Fareler Müzikali" İstanbul'un çeşitli sahnelerinde gösterimleri sürüyor."



Yazan: Hasan Tanay



Yönetmen: Nevzat Süs



Müzik: H.Faruk Süs – Müge Saut



Koreografi: Öykü Özaydın Avcı



Işık Tasarım: Alev Topal



Dekor Tasarım: Merve Övünç



Kostüm: Merih Süalp



Video – Fotoğraf: Birol Kurt



Genel Koordinatör: Cihan Alkan



Işık-Ses Uygulama: Mehmet Zorlu/ Baran Alan



Oynayanlar



Selen Şeşen, Özlem Kastel, Erkan Akbulut, Seda Elhan, Lara Narin, Ufuk Fakıoğlu, Selver Çavuş