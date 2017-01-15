Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Ciğer ve peynir fabrikalarının gizemli kapıları, neşeli şarkılarla açılıyor: Bir tarafta "kediler", bir tarafta "fareler"...
Küçük dostlarımız için her şey yolundayken, gelen bir misafir işleri alt üst etmeye yetiyor, bizim hikayemiz ise tam da buradan başlıyor.
Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" Komedya Yapım ve Altkat Sanat Tiyatrosu ortak yapımı ile İstanbul'dan yola çıkıyor.
Yerli yazın, özgün koreografi, renkli kostümler ve iddialı sunumuyla "Kediler ve Fareler Müzikali" İstanbul'un çeşitli sahnelerinde gösterimleri sürüyor."
Yazan: Hasan Tanay
Yönetmen: Nevzat Süs
Müzik: H.Faruk Süs – Müge Saut
Koreografi: Öykü Özaydın Avcı
Işık Tasarım: Alev Topal
Dekor Tasarım: Merve Övünç
Kostüm: Merih Süalp
Video – Fotoğraf: Birol Kurt
Genel Koordinatör: Cihan Alkan
Işık-Ses Uygulama: Mehmet Zorlu/ Baran Alan
Oynayanlar
Selen Şeşen, Özlem Kastel, Erkan Akbulut, Seda Elhan, Lara Narin, Ufuk Fakıoğlu, Selver Çavuş
Kediler ve Fareler Müzikali
Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.