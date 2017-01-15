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Kediler ve Fareler Müzikali

Kediler ve Fareler Müzikali

Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kediler ve Fareler Müzikali

Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Ciğer ve peynir fabrikalarının gizemli kapıları, neşeli şarkılarla açılıyor: Bir tarafta "kediler", bir tarafta "fareler"...

Küçük dostlarımız için her şey yolundayken, gelen bir misafir işleri alt üst etmeye yetiyor, bizim hikayemiz ise tam da buradan başlıyor.

Canlı vokal ve dans performanslarıyla çocuklar ve yetişkinler için etkileyici bir gösteri sunmayı hedefleyen "Kediler ve Fareler Müzikali" Komedya Yapım ve Altkat Sanat Tiyatrosu ortak yapımı ile İstanbul'dan yola çıkıyor.

Yerli yazın, özgün koreografi, renkli kostümler ve iddialı sunumuyla "Kediler ve Fareler Müzikali" İstanbul'un çeşitli sahnelerinde gösterimleri sürüyor."

Yazan: Hasan Tanay

Yönetmen: Nevzat Süs

Müzik: H.Faruk Süs – Müge Saut

Koreografi: Öykü Özaydın Avcı

Işık Tasarım: Alev Topal

Dekor Tasarım: Merve Övünç

Kostüm: Merih Süalp

Video – Fotoğraf: Birol Kurt

Genel Koordinatör: Cihan Alkan

Işık-Ses Uygulama: Mehmet Zorlu/ Baran Alan

Oynayanlar

Selen Şeşen, Özlem Kastel, Erkan Akbulut, Seda Elhan, Lara Narin, Ufuk Fakıoğlu, Selver Çavuş

Kaynak: Etkinlik.io

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