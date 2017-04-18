Kedi ve Köpeklerin Dostluğu

Tunceli'de birlikte büyüyen kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.



Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'ne bağlı Güzelpınar Köyü'nde Yaşar Öztürk'e ait çoban köpeği ve kedinin dostluğu dikkat çekiyor. Hayvanların sahibi Öztürk, ikilinin dostluklarının eskiye dayandığını söyledi.



Kedi ile köpeğin birlikte büyüdüklerini ve dostluklarının insanlara örnek olması gerektiğini belirten Yaşar Öztürk, "Beraber yatıp, beraber geziyorlar. İnsanlar birbirini sevmiyor ama hayvanlar birbirini seviyor. Yan yana gelebiliyor. İnsanlar çoğu yerde birbirine düşman. Herkes birbirine saldırıyor, öldürmeye çalışıyor, mezarını kazmaya çalışıyor. Hayvanlarda böyle bir şey yok"dedi. Tunceli'nin merkezinde ise sokak kedisi ile köpeğinin dostlukları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kent merkezinde sokak köpeği önce kedinin ilgisine karşılık verirken bir süre sonra ilgiden bunalarak uzaklaşmayı deniyor ancak kedi onu takip etmekten vazgeçmiyor. Sokak köpeğine aşırı ilgi gösteren kedinin o anları dikkat çekince vatandaşlar da kameraya kaydetti.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>