Kedi ve Köpekleri Tarım İlaçlı Etle Zehirlediler

ÇANAKKALE'de tarım ilaçlı et verilerek bir bölümü sahipli çok sayıda kedi ve köpek zehirlendi. Sahipleri ve hayvan severler tarafından son anda veterinerlere yetiştirilen kedi ve köpekler kurtarılırken bir köpek telef oldu.



Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde zehirli et verilerek kedi ve köpeklerin zehirlenmesine tepkisiz kalmayan Çanakkaleli hayvan severler, can çekişen hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şehirde yaşanan bu vahşetin sık sık tekrarlanıyor olması ve kaygı verici boyutlara ulaşması hayvan severleri ayağa kaldırdı. Hayvan severler ve sahipleri zehirlenen hayvanları veterinere götürdü. Bazıları tedavi edilip kurtarılırken bazılarının tedavisi sürüyor.



Çanakkale Hayvan severler Derneği (ÇHYD), Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile birlikte hareket ederek olayı yargıya taşıdı. Savcılık mobese kameraları görüntülerinden köpekleri zehirleyenlerin bulunması için soruşturma başlattı.



Çanakkale Belediyesi de web sitesinden 'Kamuoyunu Bilgilendirme' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Çanakkale Belediyesi olarak; yaşamı birlikte paylaştığımız ve birlikte yaşamaktan başka yolumuzun olmadığı can dostlarımıza yönelik yapılan her türlü vahşeti, insanlık dışı girişimleri şiddetle kınıyor ve hayvanların insanlar tarafından maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.



