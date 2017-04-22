Kedi ve Köpeği Birbirinden Ayrılmıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, 56 yaşındaki İbrahim Dağlı'nın kedi ve köpeği, zamanı birlikte geçiriyor.



Sandıklı'ya bağlı Alagöz Köyü'ndeki oturan İbrahim Dağlı, yaklaşık 10 yıl önce bir köpek edindi. 2 yıl önce de kedi sahiplenen Dağlı'nın hayvanları arasındaki uyum görenleri şaşırttı. Evi farelerden koruyan kedi günün belirli zamanlarında bahçede zincirle bağlı köpeğin yanına geliyor. Kediye zarar vermeyen köpek, onunla oynuyor. Kediyle oynayan köpek dışarıdan bahçeye başka bir kedinin girmesine de izin vermiyor.



İbrahim Dağlı, köpek ve kedinin ilçeden gelen veterinerlere aşılarını yaptırdığını belirtirken, "İkisi de bizim evin hayvanları. Her gün yem verirken onlar oynuyor. Biz de onların bu dostluğunu izleriz. Birisi evi farelere karşı koruyor. Birisi de dışarıdan gelecek tehlikelere karşı evi koruyor" dedi.



7 yaşındaki torun İbrahim Dağlı da "Dedem kedi ve köpeğini çok iyi yetiştiriyor. Köpeğimiz bizim kedimiz olduğunu biliyor. Onun için ısırmıyor. Onunla oynuyor. Başka kedilerin ise yaklaşmasına izin vermiyor. Başka kedileri ısırıyor ya da boğuyor. Biz Sandıklı'da kalıyoruz. Köye geldiğim zaman ben de hemen kedi ve köpeği izliyorum" diye konuştu.



- Afyonkarahisar