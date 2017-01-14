Kedi Miyavlaması Sendromu"Na Bakanlık El Uzattı

SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de, dünyada 50 bin kişide bir görüldüğü belirtilen, gelişimi olumsuz etkileyen "Kedi miyavlaması sendromu" teşhisiyle dünyaya gelen 5 aylık Zeynep bebeğin durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.



Zeynep bebeğin babası Mehmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının rapor sorununun çözümü için Sağlık Bakanlığından bazı yetkililerin kendisine ulaştığını belirterek, konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ile de görüştüklerini kaydetti.



Kızının sağlığına kavuşmasının tek arzuları olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizler devletimize her zaman sadık bireyler olduk. Kızımın hastalığı dünyada nadir görülen bir rahatsızlık. Tedavisi için aylardır uğraş veriyoruz. Sesimizi duyan yetkililere binlerce teşekkürü borç bilirim. Sesimizi duyuran Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." dedi.



Anne Ezgi Erdoğan da yetkililer tarafından arandıklarında çok heyecanlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Bizim arzumuz devletimizin hastalığımızı görmesiydi. Elbette çocuğumuz iyileşecekse çalışır çabalar evladımıza bakarız. Tamamen iyileştiğinde rapora da ihtiyaç duymayız. Zaten istediğimiz Zeynep'in şifa bulması. Fakat şu anda çocuğumuz hasta ve bu rapora, tedaviye, down sendromu gibi bu hastalık için ayrılan eğitim ve tedavi süresinin 30 saatten 90 saate çıkarılmasına ihtiyacımız vardı. Devletimiz sağolsun söz verdi. Şimdi önümüzdeki hafta perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurula gireceğiz. Umuyoruz ki, biz ve bizim gibi çocuğu bu sendromla mücadele eden ailelerin derdi giderilir."



"Gereken yapılacaktır"



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu da ailenin genel durumunu öğrenmeleriyle birlikte bakanlığa gerekli bilgiyi aktardıklarını dile getirerek, "İlgili doktorlarla görüşmelerimizi yaptık. Gerekli tedavinin devam ettiğini öğrendik. Ailemizle iletişim kurarak yanlarında olduğumuzu ilettik. Gereken yapılacaktır. Bu hastalığın yaygın olmaması hastalığın yok olduğu anlamına gelmiyor. Devletimiz bu anlamda ailemize ve bu hususta mağdur olan ailelere gerekli desteği sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Zeynep bebeğin raporunun çıkmasıyla birlikte en yakın zamanda aileye ziyarete gideceğini belirten Mumcu, bu tarz durumlarda birçok devlet kurumunun konuya dahil olacağını ve kendilerinin işin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.