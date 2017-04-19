Kedi ile Köpeğin Dostluğunu Gören Şaşırıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.



İlçe merkezinde esnafın yakından bildiği ve her gün yiyecek verdiği kedi ile köpeğin yaşadığı dostluk insanlara örnek olarak gösteriliyor. Esnafın 'Minnoş' ismini verdiği kedi ile 'Fındık ismini verdiği köpek, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın dersini veriyor.



Minnoş ile Fındık'ın dostluğunu örnek gösteren esnaf ise, "Biz insanlarda bu şekilde anlaşabilmeyi başarabilsek mutlu olacağız. Hayvanlar bile anlaşabiliyorken bizim insanlar bu kadar olamıyor" dediler. - ORDU