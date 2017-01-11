Kedi Evi Yüzünden Saldırıya Uğradılar



Soğuk havadan etkilenen kediler için sokağa bir kedi evi koymak isteyen duyarlı gençler mahallede oturan bir grup insanın sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı.



Yurdun birçok esir alan yoğun kar yağışı en az insanlar kadar -hatta insanlardan daha da fazla- sokak ve yaban hayvanlarını da etkiledi. Duyarlı bir çok insan ve kurum soğukta yiyecek ve barınak bulmakta zorlanan bu hayvanlara yardım eli uzatıyor.



Ekşi sözlükte yayınlanan bir görüntüde bir grup gencin bu çabası yer aldı. Ancak gençlerin kendi imkanları ile yaptığı kedi evini sokağa koymak için mücadele etmesi gereken tek şey hava koşulları değildi. Bir grup tahamülsüz mahalle 'sakini' ilede mücadele etmeleri gerekiyordu. Kedi evini konulduğu yerde istemeyen bu insanlar tehditle ikna edemedikleri hayvansever gençleri kaba kuvvetle, şiddetle böölgeden uzaklaştımaya çalışıyor. Tüm bu anlarda hayvansever gençler tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis gençlere saldıran mahalleliyi bölgeden uzaklatırmış. Üsküdar Belediyesi olaydan haberdar olmasının ardından bölgeye daha büyük bir kedi evi yerleştirmiş. Şİmdilik hayvanlar ve hayvanseverler güvende. Umuyoruz daha böyle bir olay yaşanmaz