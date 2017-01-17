Keçiörenlileri Başkan Yapan Proje Birinci Oldu

Keçiören Belediyesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinin işbirliğiyle oluşturulan Halkla İlişkiler Akademisi ilk meyvelerini verdi. Halkla ilişkiler bölümünde öğrendikleri bilgileri Keçiören Belediyesinde çalışarak sahaya yansıtan 20 öğrenci, ortak akılla hazırladıkları 4 farklı projeyi jürinin değerlendirmesine sundu. Yarışmanın sonunda birinciliği, Keçiörenlilere belediye başkanı oldukları takdirde hangi hizmeti yapacaklarını sorup, bu hizmetleri hayata geçirmeyi öneren "Bugün Başkan Sensin: Söz Sizde Keçiörenliler" projesi kazandı.



Öğrencilerin iş hayatında tecrübe edinerek ortak akılla bir proje hazırlamalarını amaçlayan akademiye 20 üniversite öğrencisi katıldı. Keçiören Belediyesinde 3 gün çalışma imkanı bulan gençler, öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulama şansı yakaladı ve kazandıkları saha deneyimini hazırladıkları projelere yansıttı. Projeler arasından seçim yapmak üzere Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Halkla İlişkiler Akademisi final programında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da hazır bulundu.



"Vatandaş memnuniyeti halkla ilişkilerden geçer"



Projeyi Keçiören Belediyesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinin ortaklaşa gerçekleştirdiğini anımsatan Mustafa Ak, proje sayesinde öğrencilerin işi sahada öğreneceklerini söyleyerek, "Biz de böyle bir çıktıdan istifade edeceğiz. Bugün burada jürimiz tarafından değerlendirilecek olan 4 projeden birinci olanı sahada uygulayacağız. Belediye denince yol, kaldırım akla geliyor. Oysa ki yerel hizmetlerde insanımız evinin kapısından dışarıya adımını attığı anda aldığı hizmetlerin büyük çoğunluğunu belediyelerden alıyor" dedi. Vatandaşın belediyeye vergi ve harç ödediğini, ödemiş olduğu bu karşılıktan dolayı belediyenin aynı zamanında müşterisi haline geldiğini belirten Başkan Ak, "Belediyeler de hizmet birimidir ve müşteri memnuniyetine önem verir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti halkla ilişkilerden geçer. Halkla ilişkiler sayesinde halka kendimizi anlatıp, halkın bizden memnun olup olmadığını öğreniriz. İnsanların gönlünü kazanamazsanız, sandıkta cevabınızı alırsınız. Asfalt, kaldırım ve diğer hizmetlerimizin hepsi bir kefedeyse, diğer kefede halkla ilişkiler vardır, bu kadar önemlidir halkla ilişkiler" diye konuştu.



"Gençlerimize güvenimiz tam"



Mustafa Ak, üniversite döneminin gençler açısından çok önemli bir süreç olduğunu, öğrenme ve bilgi edinme noktasında büyük fırsatlar sunduğunu dile getirerek, "Bu dönemi aynı zamanda etrafınızı, çevreyi, şehri okuyarak iyi değerlendirmelisiniz. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Seminer, panel, tiyatro, konser gibi kültürel etkinliklere katılarak birçok şey öğrendim. Teorik bilgiyi pratik hayata uygularsanız anlamlıdır. Gençlerimize güvenimiz tamdır. Bunu 15 Temmuz'da gördük, en ön saflarda hep gençlerimiz bulunuyordu. Milli şuur ve geleceğe olan kaygılarımızı gençlerimize güvenerek ortadan kaldırabiliriz" mesajını verdi.



Halkla ilişkilerin ve iletişim fakültesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ise, toplumun değer yargılarında yaşanan değişime vurgu yaparak, "Bizler eskiden ataerkil ailelerdik. Evlerimiz iki odaydı, ama dedeler torunlar bir arada kalırdı. Şu anda 4 artı 1'lere, dublekslere bir çekirdek aileyi sığdıramaz olduk. Eskiden fiziksel anlamda küçük, ama gönlü zengin insanlar vardı. Ortada kurulan sofra bize paylaşmayı öğretirdi, iletişimimiz vardı. Karıncayı bile incitmezdik, şimdi trafikte yol vermiyor diye insanı vurur hale geldik. Zenginleşirken fakirleştiğimiz bir değerler sistemimiz var, bunu geliştirirsek zenginleşiriz" şeklinde konuştu.



"Öğrencilerimiz belediyeyi tanıdılar"



İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Özarslan da, öğrencilerinden 20 kadarının Keçiören Belediyesine gidip değişik hizmet birimlerinde görev aldıklarını ve belediyeyi tanıdıklarını kaydederek, "Keçiören esnafı ile görüştüler. Fakültemizde gördükleri bilgileri iş sahasına yansıttılar. Keçiören Belediyesi öğrencilerimizin bilgisinden istifade etmek için, öğrencilerimizden birer halkla ilişkiler projesi hazırlamasını istedi ve birinci olan projeyi sahada uygulayacak" diye konuştu.



Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan ve çeşitli kamu kurumlarında veya özel sektördeki kuruluşlarda mesleki başarıya ulaşmış mezunlardan oluşan jüri üyeleri ise, halkla ilişkiler ve basın alanında başarıya giden yollar ile ilgili tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.



"Bugün Başkan Sensin" birinci oldu



Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladıkları projelerin sunumuna geçildi. Eski AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) Koordinatörü Süleyman Alıcı, ATV Platformlar ve Mobil Medya Müdürü Aylin Bekar Özkan, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Şube Müdürü Musa İmir, Yönetmen Emrah Alpaslan Konukman, Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Koordinatörü Hasan Öymez ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan oluşan jüri heyeti, 4 ayrı proje gurubu tarafından tanıtılan projeleri değerlendirerek birinciyi belirledi. Birinciliği, Keçiören'de yaşayan insanların "Ben Başkan Olsaydım şu hizmeti yapardım" dediği hizmetlerin öğrenilerek Belediye Başkanı'na sunulmasını ve yapılabilir olduğu tespit edilen hizmetlerin hayata geçirilmesini öneren proje kazandı.



"Projeyi Keçiören'de uygulayacağız"



Yarışmada sunulan her projenin çok güzel olduğunu ve bu projelerin Keçiören'de gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Mustafa Ak, "Biz daha önce ilköğretim, orta ve lise öğrencilerine 150 bin adet mektup göndermiştik. Mektupta 'Başkan olsanız ne yapardınız?' diye sormuştuk. Çok güzel geri dönüşümler olmuştu. Birinci olan projeyi de geliştirerek Keçiören'de uygulayacağız" dedi.



Başkan Ak ayrıca yarışmaya katılan her öğrencinin yanlarında bir refakatçi öğrenciyle birlikte Çanakkale gezisine gönderileceği müjdesini de verdi. Final programında sunulan diğer projeler ise "Sosyal Medya Belediyeciliği ve Whatsapp Uygulaması", "Bir Uçtan Diğer Uca Keçiören", "Benim Objektifimden Keçiören" oldu. - ANKARA