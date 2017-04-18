Keçiörenli Miniklerden Anlamlı Gösteri

Keçiören Beşfen Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan ve Peygamberimizin hayatına dair bilgiler sunan program büyük beğeni topladı



Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de ilgiyle izledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda anasınıfı, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri "Gül Muhammed", "Peygamberimizin Sünnetleri", "Semazen", "Hz. Fatıma", "Terazim Doğru Tartar", "Gül Efendim" ve "Göklere Yazsam İsmini" gösterilerini başarıyla sahneledi.



Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dindar bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor" sözünü hatırlatarak başlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu ülkenin o dindar gençliğe emanet edilmesi, Türkiye'nin daha iyi bir noktaya götürülmesi için olmazsa olmazımızdır. Şükürler olsun, hepimiz bu günleri gördük. Bugünleri göremeyenler, bugünlere ulaşacağımızı hayal dahi edemeyenler vardı. Şükürler olsun ki şu anda Türkiye eğitim ve özgürlükler alanıyla alakalı iyi bir noktaya gelmiş durumda" dedi. Bugün Türkiye'de özel okullardan devlet okullarına kadar her okulda böyle güzel programların yapılabilir hale geldiğine dikkat çeken Başkan Ak, "Bu özlediğimiz, belki de geçmişte sancısını çekip de bir türlü yapamadığımız bir şeydi. Bunu gerçekleştirdik ama daha iyisi olması lazım, daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Çocuklarımızın eğitimi evde anneyle başlıyor, aileyle devam ediyor, daha sonra okul devreye giriyor. Eğitim sadece okulda olan bir şey değildir ve eğitimi etkileyen okul dışı etkenler de vardır. Dolayısıyla herkesin bu eğitim kervanının içerisinde üzerine düşen vazifeyi yapması lazım" diye konuştu.



Çocukların kontrolsüz biçimde arkadaşlarından ve çevresinden etkilenebildiğini vurgulayan Mustafa Ak, "Dost olarak gördüğü bir kişi onu çok kötü noktalara götürebiliyor. Bu etkileri de düşündüğümüzde, çocuğumuzu en küçük yaştan itibaren aileden başlayarak, anaokulundan üniversiteye kadar eğitiminin her döneminde kontrol altında tutulabilmemiz lazım. Bu önemli, bunun için velilere, öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Bu görevleri layıkıyla yerine getirdiğimizde, arzu ettiğimiz gibi kendi ülkesine, milletine, vatanına, bayrağına, mukaddesatına sadık ve ona bağlı dindar bir gençliği yetiştirmiş oluruz. Bunu hep beraber gerçekleştirip, eğitim kervanına katkı vermemiz lazım. Ben çocuğumu okula gönderdim, nasıl olsa onlar öğretir deyip boş vermemek lazım, arkasını takip etmek zorundayız" mesajını verdi. - ANKARA