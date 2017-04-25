Keçiörenli Çocuklar 23 Nisan'ı Türkülerle Kutladı
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir konser verdi.
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir konser verdi.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Halk Müziği konserine Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Nail Demircioğlu yönetimindeki koro, zengin repertuvarıyla izleyicileri Anadolu turuna çıkardı. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosunu da tebrik ederek, "Koromuz birbirinden güzel türküleri başarıyla seslendirdi. Çocuklarımıza bu güzel eğitimi veren hocalarımıza ve onlara destek olan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" mesajını verdi. - ANKARA