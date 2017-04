Keçiören Rengarenk

Keçiören Belediyesi, kent meydanına kimlik kazandırmak için özel tasarım bir çalışmayı Kalaba Kent Meydanı'na yerleştirdi.



Keçiören Belediyesi, her bir harfin rengarenk tasarlandığı yaklaşık 12 metre uzunluğundaki "Keçiören" yazısını Kalaba Kent Meydanı'na yerleştirerek meydana farklı bir görünüm kazandırdı. Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin hemen yanındaki Kalaba Kent Meydanı farklı peyzajı, yürüyüş alanları ve estetik görünümü ile Ankara'nın da en büyük kent meydanı olma özelliğini taşıyor. Oturma alanları ve engelsiz kent meydanı olma niteliğiyle her gün yüzlerce Keçiörenli'nin geçtiği meydan, yeni görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Keçiörenliler meydana yerleştirilen ve her bir harfin yaklaşık 2 metre yükseklikte olduğu "Keçiören" görsel çalışmasının yanında adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi. .



Keçiören'in çehresini değiştirmeyi ve her gün yeni bir güzelliği Keçiörenlinin hizmetine sunmayı ilke edindiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi Keçiören'i güzelliklerle tanıştırmak ve şehrin estetik görünümü de katkı sunmak için farklı çalışmalara imza atıyoruz. Merdivenli yollarımızı doğa desenleriyle buluşturmuştuk ve o çalışma çok beğenilmişti, şimdi de Kalaba Kent Meydanımıza rengarenk Keçiören görsel çalışmasını yerleştirdik. İnsanların yaşadığı yerle olan aidiyet bağını güçlendiren çalışmalar yapmayı önemsiyoruz. Ayrıca kent meydanımız sanatsal çalışmalara, gençlerin paten kayıp bisiklet sürmesine de elverişli. Burada hoşça vakit geçirebiliyorlar" dedi. - ANKARA