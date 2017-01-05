Başbakan Açılışta Konuştu: Aşkınız Bitmesin, Keçiören Metrosu Bitti

Ankara Büyükşehir Belediyesince inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in katılımıyla açılışı gerçekleşiyor.

"AŞKINIZ BİTMESİN AMA KEÇİÖREN METROSU BİTTİ"

Açılış töreninde ilk konuşmayı Başbakan Binali yıldırım gerçekleştirdi. Başbakan gençler arasında espri konusu olan metronun yapım süresiyle ilgili gençlere tavsiyede bulundu. Şöyle söyledi: "Gençlere bir tavsiyem var. Siz yeni bir slogan bulun. aşkınız bitmesin daim olsun ama Keçiören Metrosu bitti."

"ŞEHİTLER BU TOPRAKLARIN GARANTİSİDİR, SİGORTASIDIR"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Gazino İstasyonu ismi değişti. Şehitler istasyonu oldu. Şehitler bu toprakların sigortasıdır, garantisidir. Toplam maliyet 1 milyar lira. Ankara için helali hoş olsun. Ankara hak ediyor. Ankaralı hak ediyor.

Yol medeniyettir, su medeniyettir. Medeniyetin gereğini yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik, doğu ile batıyı yakın ettik. Kardeş ettik.

"SİVAS'A VE İZMİR'E DE HIZLI TREN GELİYOR"

Türkiye'nin hızlı tren sevdasını da 100 yıllık hayalini de yine biz gerçekleştirdik. Şimdi de Sivas'a ve İzmir'e çalışmalar devam ediyor. 2019'da tamamlanmış olacak." Yıldırım konuşmasının şu şekilde bitirdi; "Keçiören Metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız devam ediyor."

AKM-KEÇİÖREN ARASI SÜRE 17 DAKİKAYA İNECEK

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açılış töreni, Keçiören Belediyesi önünde yapılıyor.

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak.



9 BİN 200 METRE UZUNLUĞUNDA

Keçiören'in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.