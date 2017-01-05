Keçiören Metrosu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de patlayan bombalarla, yapılan eylemlerle Irak'ta ve Suriye'de oynanan oyun arasında ilişki olduğunu belirterek, "Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlib'de, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören metrosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, alanda toplanan vatandaşların "İdam isteriz." diyerek sloganlar atması üzerine, "Bu konuda kanaatimi biliyorsunuz. Parlamentoya bu konu geldiğinde, parlamento bunu müzakere eder. Parlamentodan bu çıktıktan sonra ben de bunu onaylarım dedim." ifadelerini kullandı.



İdam cezası verilmesi konusundaki düşüncesine yönelik olarak, katili affetme yetkisinin devletin değil maktulun varislerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, devlete yönelik işlenen suçlarda devletin affetme yetkisi olabileceğini belirtti.



Milletin yıllardır, "Kürt" diyerek, Kürt vatandaşların hayatlarını çukurla, bombayla zehir edenleri, aynı şekilde "Alevi" diyerek bu vatandaşları istismar edenleri gördüğünü aktaran Erdoğan, "İşte son olarak, hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimiz hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi inançtan olursa olsun şunu gayet iyi görüyor; Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.



"Aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin, hodri meydan"



Erdoğan, Türk milletinin bugün yedi düvele, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Doğduğumdan beridir aşığım istiklale / Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale / Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum / Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum." dizeleriyle haykırdığını ifade etti.



Türk milletini tanımayanların Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'ne bakması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip, Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan, buyursun, gelsin. Hodri meydan diyorum." şeklinde konuştu.



Erdoğan, milletin hiçbir zaman er meydanından kaçmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'Daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz.



DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir."



"Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız"



Terör örgütlerinin birbirinden hiçbir farkının olmadığını belirten Erdoğan, "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Suriye'de ateş düşen her ev, bizim evimizdir. Irak'ta sönen her ocak, bizim ocağımızdır. Ülkemizde patlayan bombalarla, yapılan eylemlerle Irak'ta ve Suriye'de oynanan oyun arasındaki ilişkiyi biz gayet iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bir gerçeğin de farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak, kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlib'de, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim." dedi.



Erdoğan, Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşının yaşadığına dikkati çekerek, "Orası rahat olmazsa, biz de rahat olamayız. Onun için bizi kendi içimizde sıkıştırarak, büyük oyunun dışına atma çabalarına rıza göstermeyeceğiz. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız." şeklinde konuştu.



15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören metrosunun ücretinin 2,5 lira olarak belirlendiğini, ayın 15'ine kadar ücretsiz hizmet verileceğini söyledi.



Keçiören Belediyesi önündeki tören soğuk hava nedeniyle kurulan dev çadırda gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş da dışarıda kurulan ekranlardan töreni izledi. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer konuklar günün anısına hazırlanan levhaya imza attı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım ve diğer konuklarla açılışı gerçekleştirdi.



Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile diğer konuklar metro durağındaki trenin vatman kabinine geçerek ilk seferi yaptı.



Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.



(Bitti)