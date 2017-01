Keçiören Metrosu Açılış Töreni

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu yıl içerisinde en büyük dönüşümü, en büyük değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişim, anayasa değişimidir. Anayasada yapacağımız bu değişiklikle evelallah vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup, gidecek." dedi.



Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmetin açılışını gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.



Osmanlı Çarşısı'nın açılışını 2016 Mayısında, Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü 2016 Ağustos ayında yaptıklarını, daha sonra da Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nı açtıklarını ifade eden Yıldırım, bugün de bölgenin trafik yükünü hafifletecek, ilçe halkının hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri hizmete aldıklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ankara'nın üç metro hattının yapımının Büyükşehir Belediyesinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmesi yönünde bir talebin bulunduğunu anımsatan Yıldırım, "Ulaştırma Bakanlığının şehir içi raylı sistemiyle ilgili bir görevi yoktu. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bunları devraldık ve bunun için de kanun çıkardık. Ulaştırma Bakanlığının şehir içi raylı sistemleri yapabileceğine dair bir hüküm getirdik ve ondan sonra bu çalışmalar başladı. Şimdi de Keçiören hattını açıyoruz." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini, hattın 9 durağı olduğunu, sinyal sisteminin, sefer aralıkları 1,5 dakika olacak şekilde dizayn edildiğini aktardı.



Keçiören Metrosu'nun gençler arasında önemli bir söyleme dönüştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Gençler, 'Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin' diyor. Bundan doğrusu çok etkilendim ama gençler için de yeni bir tavsiyem var. Gençler, siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin, devam etsin ama Keçiören Metrosu bitti. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'dan sonra yaptıkları test sürüşü esnasında metronun başlangıcı olan Gazino Durağı'nın ismini Şehitler İstasyonu, Keçiören Meydanı'nın adını da Şehitler Meydanı olarak değiştirdiklerini hatırlattı.



Şehitler için ne yapılsa az olacağını, onların ülke topraklarının sigortası ve garantisi olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti hükümetleri göreve başladığından beri söylediğiniz bir şey var. 'Yol medeniyettir, su medeniyettir'. Medeniyetin gereğini yapmak lazım. Onun için geçtiğimiz 15 yılda yurdun her köşesinde yolları donattık, bölünmüş yol ağını 6 bin 100 kilometreden 25 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi yakın ettik, kardeş ettik. Havayolunu halkın yolu haline getirdik. Bugün artık bütün vatandaşlarımız, işçisi, emeklisi, öğrencisi çalışanı, kadını, erkeği, yaşlısı ve genci uçakla seyahat etmenin rahatlığını yaşadı, yaşmaya devam ediyor."



Yıldırım, Türkiye'nin hızlı trene olan özleminin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sona erdiğini bildirdi.



Ankara merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Konya hızlı tren hatlarının tamamlandığını, şimdi de Sivas ve İzmir hızlı tren hattı için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, 2019 yılında bu hatların da tamamlanmış olacağını, böylece Türkiye'nin 14 büyükşehirinin hızlı tren hatlarıyla Türkiye'nin başkenti ile birleşeceğini, 55 milyona varan nüfusun hızlı tren ile seyahat etmenin rahatlığını ve konforunu yaşayacağını ifade etti.



Geçen Ekim ayında Avrupa'nın üçüncü büyük hızlı tren garı olan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın açılışını yaptıklarını anımsatan Yıldırım, Ankaralıların dünyanın önemli başkentlerinden birinde yaşadıklarını çok daha iyi anladığını aktardı.



Başbakan Yıldırım, hayata geçirilen projelerle Ankara'nın dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri kısa sürede alacağını belirtti.



Tarihin güçlü, kültürün zengin, potansiyelin büyük olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin, şehirlerin, vatandaşların her şeyin en iyisini ve güzelini hak ettiğini kaydetti.



"Biz bütün bu hizmetleri neden yapıyoruz? Vatandaşımızın yüzü gülsün, ayağına taş değmesin, hayatı kolay olsun, yaşam kalitesi daha da artsın." diyen Yıldırım, gece gündüz demeden çalışarak, yeni hizmetler kazandırdıklarını anlattı.



"Vesayet rejimi kaybolup gidecek"



Sadece çalışmadıklarını aynı zamanda "Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyen vesayet odaklarının da kafalarını eze eze geldiklerini" aktaran Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu yıl içerisinde en büyük dönüşümü, en büyük değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişim, anayasa değişimidir. Anayasada yapacağımız bu değişiklikle evelallah vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup, gidecek. Milletin iradesi, kararı her daim geçerli olacak. Hep söyledik, 'Yeter artık söz milletindir. Yeter artık karar milletindir.' Milletin kararının üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının yanı sıra çok sayıda kurumun katkısıyla Keçiören Metrosu'nun hizmete alındığını bildiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.



Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Alt Yapılar Genel Müdürü olan Metin Tahan'a, eski Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk'a metro projesiyle ilgili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın da projede katkısı bulunduğunu ifade etti.



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara milletvekillerine de teşekkür eden Yıldırım, metro inşaatı süresince Keçiören halkının büyük sabır gösterdiğini belirtti.



Yıldırım, "Muhalefete, bu hizmetlerin bir bir tamamlanıp hizmete girmesinden dolayı verdiğimiz rahatsızlık da var, onlara da teşekkür ediyorum. Yeter ki milletimiz mutlu olsun, Keçiören Metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız asla bitmeyecek." diye konuştu.



Melih Gökçek



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Keçiören-Tandoğan metro hattının, Ankara trafiğini rahatlatacağını, yeni trenlerin katılmasıyla sefer sayılarının artacağını kaydetti.



Keçiören metrosunun Kızılay hattına bağlanacağını anlatan Gökçek, Ankaray-Metro hatlarında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Keçiören metrosunun uzunluğu 9 bin 220 metre. Toplam 9 istasyonu var. İlk istasyonu Şehitler İstasyonu, son istasyonu AKM İstasyonu. İki istasyon arası süre yaklaşık 18 dakika. Şimdi üçlü setler halinde 6 sette, 7 dakikada bir sefer yapılacak. Önümüzdeki süreçte yeni trenler gelince sefer sayısı artırılacak. Tren sayıları tamamlanınca 2,5 dakikada bir sefer yapılacak. Her seferde bin 500 yolcu taşınacak. Dolayısıyla 1 saatte tek yönde 40 sefer yapılacak olup tek yönde 36 bin yolcu taşınabilecek."