Keçiören Metrosu Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'idam isteriz' sloganları üzerine, "Bu konuda kanaatimi biliyorsunuz. Parlamentoya bu konu geldiğinde parlamento bu konuyu müzakere eder, parlamentodan bu çıktıktan sonra bana gelmesi halinde bende bunu onaylarım dedim. Çünkü benim bu konudaki inancım şudur: katili affetme yetkisi devletin değildir. Katili affetme yetkisi varsa katilin varislerinindir, kendi birinci derece yakınlarınındır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı. Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen törene, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keçiören metrosu hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir milyar TL yatırım bedeli olan ve 9 bin 220 metre uzunluğa, 9 istasyona sahip bu metro ile Keçiören ilçemizde yaşanan trafik sıkıntımızın önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyorum. Yaklaşık 11 yıl Keçiören de ikamet etmiş bir kardeşiniz olarak, metronun inşası sürecinde yaşadığınız sıkıntıları yakından biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Hem biraz geç hem de biraz güç olan bu projenin bitirilmiş olmasını en az sizin kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.



"Keçiören küllerinden yeniden doğdu"



Tüm Keçiörenlilerden haklarını helal etmelerini dileyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu projenin tamamlayıcısı niteliğindeki AKM-Gar-Kızılay hattının da ihalesinin ve inşasının en kısa sürede sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. Esenboğa Havalimanı istikametine yapılacak banliyö hattının Kuyubaşı İstasyonuna bağlantısının tesisiyle Keçiören'in ulaşım sorunu tüm istikametlere tamamen ulaşmak suretiyle ortadan kalkmış olacaktır. Keçiören'in hikayesi bir yönüyle de Ankara'nın ve Türkiye'nin hikayesidir. İlçemizin hemen yanıbaşında bulunan Solfasol Köyü, Ankara'nın manevi mimarı ve muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretlerinin köyüdür. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş dönemimizin tüm yükünü, tartışmalarını, tereddütlerini, zaferlerini yaşayan Ankara, Başkentlik sıfatıyla üstlendiği sorumluluğun mükafatını almıştır. Bu dönemde Keçiören, bağları ve bahçeleri ile Ankara'nın en güzide mesire yerlerinden biridir. 2. Dünya Savaşı sonrası kırsaldan şehirlere göç başladığında Ankara yine önemli bir yük üstlendi. İç Anadolu Bölgesinden Ankara'ya göç edenlerin en çok rağbet ettikleri yerlerin başında Keçiören geliyordu. Bu dönemin en büyük hastalığı olan plansız, altyapısız şehirleşme maalesef Keçiören'i de böyle bir yapılaşmaya boğdu. Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl, Keçiören'in adeta küllerinden yeniden doğduğu, plansız yapılaşmadan kendini mahalle samimiyetini muhafaza ederek kurtarıp yenilendiği bir dönem oldu."



"Milletimizi birbirine düşüremeyecekler"



Keçiören'in hem modern konutlara sahip hem de geleneksel mahalle hayatının devam edebildiği ender ilçelerden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Açılışını yaptığımız metro hattı ile ilçemizin en önemli sorunu olan ulaşım meselesinin çözümü konusunda çok önemli bir adım atılıyor. Artık Keçiören'de yaşamak çok daha büyük bir ayrıcalık haline dönüşecektir. Keçiörenli vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik, dayanışma örneği aynı zamanda Türkiye'de sürekli tahrik edilmeye çalışılan farklılıklarımızı, çatışma unsuru haline dönüştürme çabalarına karşı verilmiş en güzel cevaptır. 15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören şehitler verdi, gaziler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada, Keçiören'de; Yozgat'tan, Çankırı'dan, Kırıkkale'den, Çorum'dan, Kırşehir'den, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizden, Karadeniz'den gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü, Çerkez mi, Kürt mü, Sünni mi, Boşnak mı, Alevi mi diye bakmaz. Burada herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir. Biz hep her yerde, her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh budur. Her fırsatta kimi zaman etnik kimi zaman da meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugün kadar denemedikleri yol kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyemediler, zedeleyemeyecekler. Milletimiz, terör örgütleri ve onların destekçileri ile istismar edilmeye çalışılan vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yapmıştır" açıklamasında bulundu.



"Katili affetme yetkisi devletin değildir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine vatandaşlar "İdam isteriz" sloganları attı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu konuda kanaatimi biliyorsunuz. Parlamentoya bu konu geldiğinde parlamento bu konuyu müzakere eder, parlamentodan bu çıktıktan sonra bana gelmesi halinde bende bunu onaylarım dedim. Çünkü benim bu konudaki inancım şudur: katili affetme yetkisi devletin değildir. Katili affetme yetkisi varsa katilin varislerinindir, kendi birinci derece yakınlarınındır. Devlete yönelik suçlar varsa eyvallah" dedi. - ANKARA