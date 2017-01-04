Keçiören Halep'i Unutmadı

Keçiören Belediyesi, soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Halepli Müslümanlara 5 tır yardım malzemesi gönderdi.



Soba, battaniye, ayakkabı ve gıda malzemelerini taşıyan yardım tırları belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Keçiören olarak Halep'i unutmadıklarını belirten Başkan Ak, "Oradaki Müslüman kardeşlerimiz soğuk havalarda çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz de içlerinde gıda ve kışlık yardım malzemeleri olan yardım tırlarımızı gönderiyoruz. Bu yardımlar Allah rızası için yapılıyor. Her kim ne yardım yaptıysa Cenab-ı Allah misliyle karşılığını verir. İnşallah yaralarını sarmalarına bir nebze olsun katkıda bulunabiliriz" dedi.



Daha sonar yardım tırları dualar eşliğinde Halep'e doğru yola çıktı. - ANKARA