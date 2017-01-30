Keçiören'de Türküler Filizlendi

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Sahnesi'nde verilen "Filizlenen Türküler" konserine Keçiörenli türküseverler yoğun ilgi gösterdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Solistler Geçidi konserinde, solistler Nilgün Kızılcı, Hasan Öztürk ve Mihriban Türkmen sahne aldı. Solistlerin seslendirdiği türkülere dinleyiciler de alkışlarıyla eşlik etti. Konserde sahne alan solistlere ve saz sanatçılarına teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vermiş olduğunuz başarılı konserle bizi mutlu ettiniz. Keçiören'i kültürün başkenti yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA