Keçiören'de Türk Müziği Esintisi

Kültür ve sanat etkinlikleriyle Keçiören'deki sosyal hayata ayrı bir renk katmayı amaçlayan Keçiören Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosunu sanatseverlerle buluşturdu.



Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Müziğinden Esintiler Konseri - Solistler Geçidi" programında solistler Gülser Erdinç ve Ertuğrul Sevindik sahne aldı. Solistlerin seslendirdiği klasik Türk müziği eserlerinin yanı sıra, saz sanatçıları tarafından icra edilen kanun, keman ve ud taksimleri de izleyicilerden büyük alkış aldı.



Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun, Türkiye için çok değerli olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, koronun burada konser vermesinden gurur duyduklarını ifade ederek, "Keçiören'i kültürün başkenti yapmak istiyoruz. Keçiören için güzel şeyler yapmaya ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturmaya gayret ediyoruz. Korodaki bütün sanatçı arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA