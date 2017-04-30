Keçiören'de "Ombudsmanlık Tarihi" Sergisi Açıldı
Keçiören’de bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunulan sergide konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tokat’ta üniversite sınavına girerken tıbbi cihaz kullanmak zorunda kalan bir genç kızın sınav kağıdının geçersiz sayıldığını hatırlatarak, “Bir hak ihlali olduğunu Kamu...
Keçiören'de bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunulan sergide konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tokat'ta üniversite sınavına girerken tıbbi cihaz kullanmak zorunda kalan bir genç kızın sınav kağıdının geçersiz sayıldığını hatırlatarak, "Bir hak ihlali olduğunu Kamu Denetimi Başkanlığımız yerinde gördü ve ÖSYM kararını düzeltmek zorunda kaldı" dedi.
Kökü Osmanlı Devleti'ne dayanan Ombudsmanlık (Kamu Başdenetçiliği) kurumunun tarihini konu alan "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi"nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kamu Başdenetçisi(Ombudsman) Şeref Malkoç'un da katıldığı törenle yapıldı.
Keçiören'de bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunulan sergi, Kamu Denetçiliği Kurumu, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Serginin açılışında Bakan Yılmaz ve Şeref Malkoç'un yanı sıra, Kamu Denetçisi Mustafa Özyar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Abdülkadir Kocatepe ve TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Yusuf İslam Ak da hazır bulundu.
Bakan Yılmaz: "Amaç vatandaşa daha iyi hizmet vermek"
Sergiye emeği geçen bütün kurumlara ve Başkan Mustafa Ak'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplumumuzda kamu denetimi ile ilgili farkındalığı artırmamız lazım. Kamu denetiminin asli vazifesi vatandaşa daha iyi hizmetin verilmesini, kamu görevlilerinin hukuka uygun, eksiksiz olarak çalışmasını sağlamaktır, vatandaş memnuniyetinin artırılmasıdır. Kamu denetimi 'Yargı uzun sürüyor, bir netice bulamam' diyenlerin, yargıya başvurmadan önce daha kısa zamanda hakkı, hukuku arayacakları bir kapıdır. Bu konuda bu bilincin oluşturulması, vatandaş memnuniyeti açısından da önemlidir" şeklinde konuştu. Vatandaşın kendisine yönetenlere güvenmesi gerektiğini, bu güveni ise yönetimin hukuka uygun çalışmasının sağlayacağını belirten Bakan Yılmaz, "İşte Kamu Denetiminin asli vazifesi vatandaş adına bu hukuk denetimini yapmaktır. Gerçekten yapıyor mu, hiç şüpheniz olmasın. Kamu Denetimi daha 5 yaşında, yani eğitimdeki karşılığı okul öncesi eğitim çağında, ama çok kısa zamanda büyük başarılara imza attı" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşın hakkını savunan bir kurum"
Tokat'ta üniversite sınavına girerken tıbbi cihaz kullanmak zorunda kalan bir genç kızın sınav kağıdının geçersiz sayıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bir hak ihlali olduğunu Kamu Denetimi Başkanlığımız yerinde gördü ve ÖSYM kararını düzeltmek zorunda kaldı. Mevlana'nın güzel bir sözü var: 'Yüzde ısrar etme, doksan da olur, insan dediğinde noksan da olur.' İşte Kamu Denetimi Kurumu bu noksanları giderecektir diyorum. Gerçekten toplumumuzdan istirhamımız şu; yanınızda, bürokrasi ve yönetim karşısında sizin haklarınızı savunacak bir kurum var. 300 yıl önce bu toprakların öz malıydı, çünkü insana değer verilirdi, eşref-i mahlukattı. Biz de bundan sonra aynı bilinçte insanımıza hizmet edeceğiz, çünkü bir eşref-i mahlukat insana hizmet ediyoruz" mesajını verdi.
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Kökeni Osmanlı'ya dayanıyor"
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, sergiye gösterilen ilginin Keçiörenlilerin sanata ve tarihe olan düşkünlüğünün bir kanıtı olduğunu ifade ederek, "Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu 2012 yılında kuruldu. Yeni bir kurum, ama çok güzel işler görüyor. Kökü bizde 1709 yılına kadar gidiyor aslında. İsveç Kralı XII. Demirbaş Şarl savaşta Ruslara yeniliyor ve o zamanın en kudretli devleti Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Beş yıl Osmanlı'da kalıyor, kendi ülkesinde işler aksıyor, rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma gibi sıkıntılar oluyor. Haber gönderiyorlar, ama Ruslardan çekindiği için bir şey yapamıyor" dedi. Osmanlı'ya sığındığı dönemde Divan-ı Hümayun'u inceleyen İsveç Kralı'nın bu sistemi örnek olarak Ombudsmanlık müessesini kurduğunu anlatan Malkoç, "Divan-ı Hümayun sistemini özetleyip ülkesine gönderiyor, emirnameyi takip etmek için birini görevlendiriyor, ona Ombudsman diyorlar. Döndüğünde bakıyor ki çok iyi olmuş, ondan sonra Ombudsmanlık dünyada yaygınlaşmaya başlıyor. Yani bizim müessesimizdir bu" bilgisini paylaştı.
"Kusurları düzeltmek için varız"
Türkiye'de idarenin hizmetleri yürütmesine herkesin katkıda bulunması gerektiğini kaydeden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuda görev yapan arkadaşların eksiklerinden kaynaklanan kusurları düzeltmek için var. Bunun en somut örneği YGS'yi başarıyla geçip, LYS'ye girme hakkı kazanan, ama zamanında para yatıramayan veya KPSS'ye girme hakkını elde edip para yatıramayan kişiler bize müracaat ettiğinde görüldü. Biz idarelerle görüşerek bu işi çözdük ve insanların hayır duasını aldık" diye konuştu. Kamu Denetçisi Mustafa Özyar da, bu serginin hazırlanması için teklif getiren ve emek veren TÜGVA Keçiören Teşkilatı ile Keçiören Belediye Başkanına teşekkür etti.
Ombudsmanlık müessesinin Türkiye'ye ait tarihi bir kurum olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, "Ombudsmanlığın tarihimizde gerçek anlamda kurumsallaşmış bir yapı olduğunu gösteren bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sergi tarihimizde Ombudsmanlık ile alakalı neler olduğunu ortaya koyuyor. TÜGVA ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı bu serginin Keçiören'de yapılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Yusuf İslam Ak da, serginin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Ombudsmanlık Tarihi Sergimizi kıymetli vatandaşlarımızla buluşturmanın heyecanı içerisinde, sergimizi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.
1 Mayıs'a kadar gezilebilecek
Daha sonra kurdele keserek serginin açılışını yapan protokol heyeti, sergiyi gezerek Osmanlı döneminden kalan Ombudsmanlık ile ilgili tarihi eserleri inceledi. Sergi 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. - ANKARA