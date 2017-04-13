Keçiören'de İşitme Engelli Vatandaşlara Özel "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" Paneli

Keçiören Belediyesi ve Türkiye İşitme Engelliler Platformu bir ilke imza atarak işitme engelli vatandaşlara özel panel düzenledi. "İşitme Engelli Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Sistemini Soruyor" konulu panele Türkiye'nin dört bir yanından işitme engelliler katılırken, paneldeki bütün konuşmalar işaret diline çevrildi.



Necip Fazıl Sahnesi'nde gerçekleştirilen panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Tarkan Zengin'in yaptığı panelde ayrıca TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve işitme engelli STK'ların temsilcileri de hazır bulundu. Türkiye İşitme Engelliler Platformu görevlileri, panel süresince yapılan bütün konuşmaları işaret diline çevirdi. Panel öncesinde konuşan Ahmet Gündoğdu, 16 Nisan'ın bir parti seçimi değil, referandum oylaması olduğuna işaret ederek, "Parlamenter sistem bugüne kadar Türkiye'nin ilerlemesini engelledi. Yeni sistem bu engelleri ortadan kaldıracak. Bu sistemin vatanı böleceğini iddia edenler yalan söylüyorlar. Eğer öyleyse FETÖ ve PKK boşuna mı hayır diyor? Yeni sistem darbe yapanların gerekçelerini elinden alacak ve krizler bitecek" dedi.



"Yalan söylüyorlar"



Panelin konuşmacılarından Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti iktidarının önüne 15 yılda pek çok engel çıkarıldığını belirterek, 2007 yılında e-muhtıranın yayınlandığını, 2008 yılında parti kapatma davasının açıldığını, sonraki dönemde ise MİT tırları olayının çarpıtılarak haber yapıldığını ve 17-25 Aralık olaylarında hükümetin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını anlattı. AK Parti iktidarına karşı en son 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiğini belirten Türkmenoğlu, "Aslında 15 Temmuz bir işgal planıydı. Dış güçlerle birlikte Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek istediler. Emperyalist güçlere boyun eğmeyen Türkiye hedef oldu" diye konuştu.



Türkmenoğlu, işitme engelli vatandaşların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi sahibi olmamalarının kendi hataları olduğunu kaydederek, "Partili cumhurbaşkanı için diktatörlük olacak diyorlar. Bunu diyenler yalan söylüyorlar. Dış ve iç düşmanların ellerindeki güç alınacak diye yeni sistemi istemiyorlar. Bu sistemde ülkeyi 5 yıl boyunca güçlü bir iktidar yönetecek" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiği andan itibaren aktif bir cumhurbaşkanı olacağını söylediğini hatırlatan Türkmenoğlu, "Sistemin 2007'de yapılan değişime uygun olarak 10 yıl önce değişmesi gerekiyordu, ama Türkiye'nin en çok oy alan partisi AK Parti bu süreçte hep engellemelerle karşılaştı" dedi.



"En fazla 10 yıl görev yapacak"



AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ise, mevcut sistemde devlet yönetiminde çift başlılık sorununun yaşandığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı ve başbakan anlaşamazsa Türkiye zarar görüyor, huzursuz oluyor. Cumhurbaşkanı, başbakanın üzerine anayasa kitapçığı atınca ülkede kriz çıkıyor. O gece cebimizde 100 TL ile uyuduk, sabah uyandığımızda 50 TL'miz vardı. Toplamda 22 banka battı. Bir uyanıyorsunuz ki bütün paranızı yatırdığınız banka batmış. O batan bankalarda milletin parası gitti, alamadılar. Ülke kaybetti, biz kaybettik" diye konuştu.



Yeni sistemde bu tür sorunların yaşanmayacağını, çünkü cumhurbaşkanını milletin seçeceğini kaydeden Selamoğlu, "Dünyanın en iyi cumhurbaşkanı olsa bile en fazla iki dönem, yani 10 yıl görev yapacak. Kaybeden hemen gidecek, muhalefetin istemeyişinin en önemli nedeni budur" ifadelerini kullandı.



"Çift başlılık ortadan kalkacak"



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, parlamenter sistemden kaynaklanan arızalara dikkat çekerek, "Bizim güçlü Türkiye'yi inşa edebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz siyasi istikrardır. Bu devamında ekonomik istikrarı getirir. Biz dünyanın en gelişmiş 20 sanayisinden biri olmak istiyorsak, ekonomimizi sağlam temeller üzerine oturtmamız gerekiyor. Parlamenter sistem siyasi krizlere açık bir sistemdir. Yürütmenin çift başlı olması bu krizlerin nedeni oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yine güçler ayrılığı ilkesi var, ama çatışma değil, uzlaşma esas alınıyor. Yürütmenin başında tek kişi, cumhurbaşkanı olacak" dedi.



Yeni sistemde Cumhuriyetin temel ilkelerinin korunduğunun altını çizen Başkan Ak, "Rejim aynen muhafaza ediliyor. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmiyor, korunuyor. Bizim yaptığımız yürütmeyi yeniden dizayn etmek ve yürütmenin başındaki çift başlılığı ortadan kaldırmak. Böylece siyasi istikrarı sağlıyoruz. 5 yılda bir cumhurbaşkanını doğrudan biz seçtiğimiz için ülkede 5 yıl boyunca ne erken seçim ne de koalisyon kaygısı yaşamıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde işitme engelliler merak ettikleri sorulara cevap buldu. - ANKARA