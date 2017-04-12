Keçiören'de Huzur Operasyonu

Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile ilçe genelinde yapılan huzur operasyonları hız kesmeden devam ediyor.



Keçiören Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden 20 ekibin katıldığı operasyonla Keçiören'de olması muhtemel olayların önlenebilmesi, işlenmiş suçların firari sanıklarının yakalanması, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan veya satan şüphelilerin tespit edilmesi, huzur ve güven ortamının muhafazası amaçlandı.



Saat 20.00-24.00 arası gerçekleştirilen huzur operasyonunda 381 kişinin PTS ve GBT araştırmaları yapılırken, 65 parkta da tarama yapıldı. Araç kontrollerinin de yapıldığı operasyon kapsamında 25 iş yerinden 5'ine cezai işlem uygulandı. 4 kişinin de yakalandığı operasyonların belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Huzur operasyonlarına zaman zaman bizzat katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Hem uyuşturucu ile alakalı hem de kabahatler kanunu kapsamında suç teşkil edecek konularla ilgili polis ve zabıta teşkilatımız ortak bir çalışma yapıyor. Keçiören'in huzurlu ve güvenli olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuda emniyet güçlerimizle iş birliği içindeyiz" ifadesini kullandı. - ANKARA