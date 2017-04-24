Keçiören'de 23 Nisan Coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Keçiören’de de coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Keçiören'de de coşkuyla kutlandı. Bağlum İlkokulu'nda yapılan törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu bayram sadece bizim değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır" dedi.
Bağlum İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük öğrenciler, tören için gelen protokol heyetini mehteran gösterisiyle karşıladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bazı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada sahneye çıkarak işaret diliyle marşa eşlik etti. Ana sınıfı öğrencilerinin yaptığı Anadolu Ateşi gösterisi ile Karadeniz yöresi ve Yeşil Ördek Türkmen Kızı yöresel halk oyunu gösterilerinden sonra, özel eğitim sınıfı öğrencileri 23 Nisan adlı gösteriyi sundu. Beğeniyle izlenen seğmen gösterisinin ardından öğrencilerin okuduğu Atatürk şiirleri, töreni izleyenleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarına götürdü.
"Tüm dünya çocuklarının bayramı"
TBMM'nin 97 yıl önce cuma namazından sonra, dualar eşliğinde açıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, "TBMM, Anadolu'nun dört bir yanından gelen mebuslarla önemli bir amaca hizmet etti, Kurtuluş Savaşımızı yönetti. Başlarında da Mustafa Kemal Atatürk vardı. Meclisin açıldığı gün, aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Bu bayram sadece bizim değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin Meclise sahip çıktığını hatırlatan Başkan Ak, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız süre içerisinde kimse bize zarar veremez. 16 Nisan'da da milletin iradesinin sandığa yansıdığı bir referandum gerçekleşti. Yeni sistemimiz de milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Gösterileri hazırlayan öğrencileri tebrik eden Başkan Ak, "Çok başarılı bir gösteri gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mübarek Miraç Kandilinizi de kutluyorum, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Milli mücadeleyi TBMM yönetti"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da, dönemin yöneticilerinin milli mücadeleyi başlatması için Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya gönderdiklerini söyleyerek, "Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, kendisini heyecanla karşılayan halkla bütünleşti, milli mücadeleyi milletiyle birlikte başlattı. İşgalci güçler İstanbul'u işgal edince 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da milli mücadeleyi yönetecek olan TBMM açıldı. TBMM'nin açılış günü dünya çocuklarına hediye edilen tek bayramdır. Bayramınızı kutluyorum" dedi.
Kaymakam Uğur Bulut ise, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.
Programın sonunda Başkan Ak ve protokol heyeti, öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA