Keçiören Belediyesi İşitme Engellilere Cumhurbaşkanlığı Sistemini Anlattı

Keçiören Belediyesi işitme engellilere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak: "Parlamenter sistem siyasi krizlere açık bir sistemdir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu: "Bu değişimin 2007'de yapılması gerekiyordu"

"AK Parti 10 yıldır engellemelerle karşılaşıyor"



ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "2001 yılında bir anayasa fırlatma olayı neticesinde ortaya çıkan krizde 22 tane bankamız battı. Aslında bu ekonomik krizin temelindeki siyasi bir krizdir. Parlamenter sistem siyasi krizlere açık bir sistemdir" dedi.

Keçiören Belediyesi ve Türkiye İşitme Engelliler Platformunun ortak organizasyonuyla işitme engelli vatandaşlar için "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Paneli" düzenlendi. Necip Fazıl Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

"Parlamenter sistem siyasi krizlere açık bir sistemdir"

Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin arkasında parlamenter sistemin yattığını ifade eden Mustafa Ak, "Bizim güçlü Türkiye'yi inşa edebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz siyasi istikrardır. Bu devamında ekonomik istikrarı getirir. Biz dünyanın en gelişmiş 20 sanayisinden biri olmak istiyorsak ekonomimizi sağlam temeller üzerine oturtmamız gerekiyor. Bununla alakalı geçmişte çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. 2001 yılında bir anayasa fırlatma olayı neticesinde ortaya çıkan krizde 22 tane bankamız battı. Aslında bu ekonomik krizin temelindeki siyasi bir krizdir. Parlamenter sistem siyasi krizlere açık bir sistemdir" değerlendirmelerinde bulundu.

Gerçekleştirilecek değişimle birlikte cumhuriyetin temel ilkelerinin aynen korunduğuna ışık tutan Ak, "18 madde dışında anayasanın diğer maddeleri aynı kalıyor, cumhuriyet rejimi aynen muhafaza ediliyor, anayasanın ilk 4 maddesi zaten muhafaza ediliyor. Bizim yaptığımız yürütmeyi yeniden dizayn etmek ve yürütmenin başındaki çift başlılığı ortadan kaldırmak. Böylece siyasi istikrarı sağlıyoruz. 5 yılda bir cumhurbaşkanını doğrudan biz seçtiğimiz için 5 yıl boyunca ne erken seçim kaygısı, ne koalisyon kaygısı yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşitme engelli vatandaşların yeni sistem hakkında bilgi sahibi olmamalarının kendi hataları olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, "2007 yılında Mecliste bir cumhurbaşkanı sıkıntısı yaşanmıştı. AK Parti'nin adayı Abdullah Gül'ü seçtirmemek için muhalefette, yüksek yargıda engel oldular. 667 gibi bir sayı aradılar ve seçtirmediler" şeklinde konuştu.

"Bu değişimin 2007'de yapılması gerekiyordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiği andan itibaren aktif bir cumhurbaşkanı olacağını söylediğini hatırlatan Türkmenoğlu, "Sistemin 10 yıl önce değişmesi gerekiyordu, 2007'deki değişime uygun olarak ama Türkiye'nin en çok oy alan partisi AK Parti bu süreçte hep engellemelerle karşılaştı" diye konuştu. (CNR-