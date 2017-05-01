Keçiören Belediyesi Eller Gücü, Süper Lig'de

Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen yıl şampiyon olarak çıktığı 1. Lig'de, bu yıl ikincilik kupasını alarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.



Sezonun son maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor'a 66-73 mağlup olan Keçiören Belediyesi Eller Gücü, ligi ikinci sırada tamamlarken, takımı bu zorlu mücadelede yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da ikincilik kupasını sporcularla beraber kaldırdı. Başkan Ak, "Başarının önünde hiçbir engel yoktur. 3 yıldır önemli başarılara imza atan takımımız, başarının engel tanımadığını göstererek bize örnek oluyor. Hepsine azmi ve gayreti için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanırken bir sonraki sezon için Eller Gücü'ne Süper Lig'de başarılar diledi.



Sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Kulüp Başkanı Muhammed Göktaş ise,"Başkanımız Mustafa Ak'a ve Keçiören Belediyesi'ne destekleri için müteşekkiriz, onların destekleri sayesinde bu başarılara imza atıyoruz. Amacımız en iyi olana dek mücadele etmek. Keçiören'in desteğine layık olabilmek için hep birlikte daha çok çalışacağız. Süper Lig, Keçiören'e hayırlı olsun" dedi. - ANKARA