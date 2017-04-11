Keçiören Belediye Başkanı Ak'tan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Şerafettin Demir'i ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, polislere karanfil dağıttı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde Başkan Ak'a Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, İlçe Müftüsü İhsan İlhan ve AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert de eşlik etti. Başkan Ak ve beraberindekiler, binanın katlarını gezerek polislere karanfil dağıtıp, Polis Haftası'nı kutladı. Görevi başında şehit olan bütün polis memurlarına Allah'tan rahmet dileyen Başkan Ak, "Türk Polis Teşkilatı, 172 yıl önce kurulan, onur ve gurur duyduğumuz bir müessese. Canları pahasına vatanına hizmet eden, 24 saat güvenliğimizi sağlayan bütün polislerimizin Polis Haftas'ını tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA