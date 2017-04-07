Keçiören Belediye Başkanı Ak: "Milletin Kararına Saygılıyız"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "903 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisiyiz. İstatistikler de gösteriyor ki en fazla takdir toplayan belediyeyiz. Büyük bir başarının mimarıyız. Bunda hepinizin emeği var" dedi.



Keçiören Belediyesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından belediye personeli için hazırlanan "İletişim, Motivasyon ve İş Güvenliği" eğitimine katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, personeli ile birlikte "evet" selfiesi çekti. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Başkan Ak, yoğun çalışma temposu içerisinde mesai arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için çok önemlidir. Sizlerin gerçekleştirdiği güzel hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlıyoruz. Belediye bir bütündür, farklı birimlerde çalışan arkadaşlarımızın emekleri bir araya gelir ve ortaya büyük bir hizmet çıkar. 903 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisiyiz. İstatistikler de gösteriyor ki, en fazla takdir toplayan belediyeyiz. Büyük bir başarının mimarıyız. Bunda hepinizin emeği var" dedi.



"Bütün çalışanlarımı tebrik ediyorum"



Belediye personelinin verdiği her hizmetin önemli olduğunu, yapılan iyi veya kötü uygulamaların belediye başkanına yansıdığını dile getiren Mustafa Ak, "Yanlış bir şey yapıldığı zaman 'Keçiören Belediyesi çalışmıyor' denir, ama güzel hizmet yaptığınızda 'Keçiören Belediyesi çok güzel çalışıyor Başkanım' deniyor. Bütün çalışanlarımı tebrik ediyorum. Yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışmalı, hakkını vermelisiniz. İşinizi iyi yaptığınız zaman vicdani rahatlığınız olur" diye konuştu.



Başkan Ak, her bir çalışanın güvenliğini önemsediklerini belirterek, "Güvenliğinize dikkat edip, tedbiri elden bırakmayın. Emeğin karşılığını zamanında almak önemlidir. Buna çok dikkat ediyoruz. Emeğinizin tam karşılığını verdiğimizi iddia etmiyoruz, ama en iyisini vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Milletin seçtiği cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek"



16 Nisan referandum una da değinen Mustafa Ak, parlamenter sistemde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "1996 yılında rahmetli Necmettin Erbakan Doğru Yol Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. Dışarıdan birileri 'Erbakan'ı istemiyoruz' dediler ve istifa ettirdiler. Bu hükümetin ömrü 6 ay oldu. Zamanın Cumhurbaşkanı Demirel ikinci parti olan DYP'nin lideri Tansu Çiller'e hükümeti kurma görevini vermedi. Hükümeti Mesut Yılmaz kurdu, halk isteseydi onu birinci parti yapardı. Sonuç olarak mili irade hükümete yansımadı" hatırlatmasında bulundu.



Yeni sistemde ülkeyi milletin seçtiği cumhurbaşkanının yöneteceğinin altını çizen Başkan Ak, "Böylece ekonomik krizlerin kaynağı olan siyasi krizler ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek, vatandaş isterse 5 yıl daha ülkeyi yönetebilecek. Yani göreve getiren de, görevden götüren de halk olacak. Mevcut sistemde 153 bin vatandaşımıza 1 milletvekili düşüyor. Avrupa'da 53 bin kişiye 1 milletvekili düşüyor. Bu rakamlara baktığımızda 600 milletvekili bile az. 18 yaşındaki kardeşlerim vatan için şehit olabiliyorsa, milletvekili de olabilmeli. Gençlerimize güveniyoruz. Onların önlerini açmalıyız. 18-25 yaş arası gençlerimizin milletvekili olma yasağını kaldırıyoruz" diye konuştu.



"Milletin kararına saygılıyız"



Mevcut sistemde cumhurbaşkanının yetkisinin bulunduğunu ama sorumluluğunun olmadığını söyleyen Başkan Ak, "Yeni sistemde cumhurbaşkanının da sorumluluğu olacak. Daha güçlü bir Türkiye için evet demeliyiz. Ama sandıktan evet de çıksa, hayır da çıksa milletimizin kararına saygılıyız. Birlik ve bütünlüğümüzü korumalıyız. Avrupa'nın birçok ülkesi hayır kampanyaları yürütüyor, bizi bölüp küçültmek istiyorlar. Terör örgütleri de hayır diyor. Sizler 15 Temmuz'da Keçiören Belediyesi personeli olarak meydanlara çıktınız. Çanakkale Zaferindeki ruhun benzerini yaşadık ve vatanımızı savunduk. Ateş altında olmamıza rağmen vatanımıza sahip çıktık" ifadelerini kullandı. - ANKARA