Keçiören Belediye Başkanı Ak'dan ATO'ya Ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Meclis üyeleri ile beraber Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Ankara ve Ankara Ticaret Odası için güzel şeyler yapmak istediklerini belirten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Ankara tüccarına borcumuz var. Yönetimimiz, komitelerimiz ve meclis üyelerimizle tüccarın önünü açma gayretindeyiz. Tüccarın sıkıntılarının farkındayız. 1 milyar TL'lik Nefes Kredisi ile 20 bin üyemize yardımcı olma niyetindeyiz" dedi.



Ankara'nın pek çok sorunu olduğunu vurgulayan Baran, Ankara'dan direkt uçuşlar konusunu önemsediklerini belirterek, "Ankara önemli bir sağlık merkezi. Sağlık turizmi, termal turizm ve kongre turizmini geliştirmek için direkt uçuş konusunun bir an önce hallolması lazım" diye konuştu.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesinin Keçiören olduğunu belirterek, belediye olarak esnafı güçlendirmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Keçiören'in nitelikli göç verdiğini söyleyen Ak, "İlçe olarak nitelikli konut ve nitelikli okul sıkıntısı yaşıyoruz. Yapılan yeni imar düzenlemeleriyle nitelikli konut sıkıntısının giderileceğini düşünüyoruz. Sizlerden nitelikli okul projelerimizde ve sosyal projelerimizde destek bekliyoruz" dedi.



Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanının bir an önce bitirilmesi gerektiğini de vurgulayan Ak, fuar alanının şehre ve tüccara katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'de şehirlere roller vererek planlamalar yapılması gerektiğini kaydeden Ak, "Bir şehir turizm şehriyse, sanayi şehriyse ona göre yatırım yapılmalı. Tüm sektörlerin merkezi İstanbul olmuş durumda, tüm yatırımlar orada" ifadelerini kullandı.



Ziyarette ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Ziya Gazioğlu ve Musa Beşparmak da hazır bulundu. - ANKARA