Keçiören Belediye Başkanı Ak, ATO'yu Ziyaret Etti

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, belediye meclis üyeleriyle Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.



ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ankara ve Ankara Ticaret Odası için güzel şeyler yapmak istediklerini belirten Baran, "Ankara tüccarına borcumuz var. Yönetimimiz, komitelerimiz ve meclis üyelerimizle tüccarın önünü açma gayretindeyiz. Tüccarın sıkıntılarının farkındayız. 1 milyar liralık Nefes Kredisi ile 20 bin üyemize yardımcı olma niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.



Ankara'nın pek çok sorunu olduğunu vurgulayan Baran, Ankara'nın önemli bir sağlık merkezi olması, termal turizm ve kongre turizmini geliştirmesi için direkt uçuş konusunun bir an önce halledilmesi gerektiğini bildirdi.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesinin Keçiören olduğunu belirterek belediye olarak esnafı güçlendirmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.



Keçiören'in nitelikli göç verdiğini söyleyen Ak, "İlçe olarak nitelikli konut ve nitelikli okul sıkıntısı yaşıyoruz. Yapılan yeni imar düzenlemeleriyle nitelikli konut sıkıntısının giderileceğini düşünüyoruz. Sizlerden nitelikli okul projelerimizde ve sosyal projelerimizde destek bekliyoruz." dedi.



Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanının bir an önce bitirilmesi gerektiğine işaret eden Ak, fuar alanının şehre ve tüccara katkı sağlayacağını belirtti. Ak, Türkiye'de şehirlere roller vererek planlamalar yapılması gerektiğini vurguladı.



Ziyarette ATO Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Ziya Gazioğlu ve Musa Beşparmak da hazır bulundu.