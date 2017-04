Keçiören Belediye Başkanı Ak'a Kosova'dan Ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kosovalı misafirlerini ağırladı.



Kosova'nın Presheva Belediye Başkan Yardımcısı Xhelal Memeti ve beraberindeki heyet, Başkan Ak'ı makamında ziyaret etti. Memeti'ye ziyaretinde Sırbistan Genel Müftüsü Nexhmedin Saqipi, Liza-r Genel Başkanı Mensur Moriha, Kosova STK başkanları, LİLA-R heyeti ve üniversite öğrencileri de eşlik etti. Konuk heyeti Keçiören'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Mustafa Ak, ilçeyi tanıtıcı bilgiler vererek, "Bu tür gezilerin çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Burada bulunduğunuz sürece yeni bilgiler öğrendiniz. Kosova dünyanın en genç ülkesi. Ortak bir tarihe sahibiz ve bağımız çok eskilere dayanıyor. Tarihimizin bize yüklediği sorumlulukla Kosova'yla yakın iş birliği içerisindeyiz" dedi.



Prizren ve Mamuşa ile kardeş belediye olduklarını hatırlatan Başkan Ak, "Geçtiğimiz yıllarda Mamuşa'da Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı anısına Çanakkale Anıtı'nın ve parkın açılışını yaptık. Yine Prizren'de Ankara Parkımız var. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ramazan Etkinlikleri'nde Kosova'yı misafir edip, Kosova gecesi düzenliyoruz" diye konuştu.



"İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor"



Presheva Belediye Başkan Yardımcısı Memeti, kendilerine gösterilen misafirperverlikten ötürü Başkan Ak'a teşekkür ederek, "İlçenize yaptığınız hizmetleri çok beğendik" ifadelerini kullandı.



Sırbistan Genel Müftüsü Saqipi de, Türkiye ile ilişkilerinin çok eskiye dayandığını kaydederek, "Osmanlı zamanında yapılan birçok eser bize miras kaldı. İlişkilerimizin her geçen gün artarak geliştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Evlad-ı Fatihan'dan gelen herkese sahip çıkıyorsunuz. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.



Ziyaret toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona ererken, konuk heyet daha sonra Çanakkale Platosu, Estergon Kalesi ve Botanik Parkı'nı gezerek teleferiğe bindi. - ANKARA