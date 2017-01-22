Keçi ve Güvercin Hırsızlığı

Adana'da bir kişi, hobi amaçlı beslediği keçi ve 7 güvercininin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.



Savaş Bozkurt (46), merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ağılının kapısını açtığında hobi amaçlı beslediği Halep keçisi ile tahtalarla yapılmış dolapta bulunan 7 güvercininin çalındığını fark etti.



Bozkurt'un ihbarı üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin çocuklara ücret karşılığı bindirdiği üç midilli atını bırakıp, hobi amaçlı beslediği güvercinler ile "Pamuk" isimli keçisini çaldığını belirti.



İki yaşındaki kızının keçiyi çok sevdiğini ifade eden Bozkurt, "Keçiye çocuğumuz gibi bakıyorduk. Maddi değeri önemli değil, benim için manevi değeri daha önemliydi." dedi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.