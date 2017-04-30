Keban'dan Kısa Kısa

Keban Belediyesi tarafından haşereyle mücadele çalışmalarına başlandı.



Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, insan sağlığını ön planda tutan belediyenin yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin artmasını ve çoğalmasını önlemek için şimdiden mücadeleye ağırlık verdiğini söyledi.



Doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ettiklerini vurgulayan Atlı, "İlaçlama programımızı doğaya en az ilaç salacak şekilde, ağırlıklı olarak yani larva ilaçlaması yapıyoruz." dedi.



Keban'da 700 ağaç dikildi



Keban Belediyesi tarafından Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 700 fidan, Keban-Elazığ kara yolu kenarı ile Fırat Nehri havzasına dikildi.



Servi, çam ve aylantus türü fidanlar, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve kadınların katıldığı çalışmayla toprakla buluşturuldu.



Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, doğaya 10 bin meşe palamudu tohumu ve binlerce çam fidanı diktiklerini hatırlatarak, "Hedefimiz, yarınlara yeşil bir doğa bırakmak." dedi.