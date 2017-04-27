Keban'da Su Ürünleri Av Yasağı
Keban ilçe Jandarma Komutanlığında su ürünleri av yasağı konusunda toplantı yapıldı.
Keban ilçe Jandarma Komutanlığında su ürünleri av yasağı konusunda toplantı yapıldı.
Toplantıda, jandarma sorumluk sahasında faaliyet gösteren birlik ve kooperatif başkanlarına ticari amaçlı su ürünleri avcılığı düzenlemesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nursi Çağlak, Keban Barajı Jandarma Bot Komutanı Başçavuş Rıza Özdemir, Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Yücel Doğan, Keban Su Ürünleri Avcılığı Kooperatif Başkanı İhsan Demir, Ağın Su Ürünleri Avcılığı Kooperatif Başkanı Danış Çevik, Elazığ İl Merkezi Su Ürünleri Avcılığı Kooperatif Başkanı Barış Arslan katıldı.
Rıza Özdemir, İhsan Demir, Kooperatif, Jandarma, Elazığ, Keban, Ağın, Baraj, Yapı, Su