Keban'da Öğrenciler Yararına Kermes

Keban ilçesinde öğrenciler yararına kermes düzenlendi.



Keban Kurs ve Talebelere Yardım Derneği tarafından Kallar Mahallesi'ndeki Kızılay İş Merkezi önünde düzenlenen kermeste, ev hanımlarının yaptığı yemekler ve çeşitli el ürünleri satışa sunuldu.



Keban Belediye Başkan Fethiye Atlı, kermese katılarak hayırsever kadınlara teşekkür etti.



Kermesten elde edilecek gelirin, öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılacağı belirtildi.