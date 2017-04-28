Keban'da İlkokul Öğrencileri Fidan Dikti

Keban Fevzi Çakmak ilkokulu öğrencileri fidan dikti.



Fevzi Çakmak ilkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Ayşe Kavaklı ve 15 öğrenci, "Çevreyi güzelleştirmek ve doğayı korumak" konulu fen bilgisi dersini uygulamalı olarak işlemek için Keban Belediyesinden fidan dikmek için yer ve fide istedi.



Talebleri kabul edilen öğrenciler, Fırat Nehri sahili civarının ağaç dikmek için uygun olduğu bildiren yere 30 fidan dikti. Öğrencilerin diktiği fidanlara Keban Belediyesi personeli ilk can suyunu verdi.



Öğretmen Kavaklı, çocuklara ağaç sevgisini aşılamak ve çevreyi güzelleştirmek için uygulamalı olarak fidan diktiklerini söyledi.