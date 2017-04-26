Keban'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında Keban'da bir toplantı yapıldı.



İlçede bulunan bir otelde düzenlenen programa Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman'dan gelen ahşap teknoloji öğretmenleri katıldı.



Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen programın ardından katılımcılar ilçeyi gezdi.



Tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Meryem Ana Kilisesi, Fırat Nehri ve Köprüsü, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Çırçır Şelalesi'ni gezen öğretmenler daha sonra ilçeden ayrıldı.