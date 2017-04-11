Keban'da Genç Çiftçilere Hibe Desteği

Keban'da genç çiftçilere verilecek hibe destekler konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanı Sena Metin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaddin Seçkin, Keban Genç Çiftçi Proje Yürütme Birim sorumlusu Fazilet Ünlübay, genç çiftçilere verilecek destekler konusunda bilgi verdi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seçkin, burada yaptığı konuşmada, 2016'da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilçede 120 genç çiftçinin kendilerine müracaat ettiğini söyledi.



Seçkin, "İlçede 5 çiftçiye arı, 9 çiftçiye büyükbaş hayvan, 2 çiftçiye küçükbaş hayvan,1 çiftçiye kanatlı hayvan, 3 çiftçiye de Kapama Meyve Bahçesi olmak üzere toplam 20 çiftçimiz desteklerden faydalanmış olup, kişi başı 30 bin lira olmak üzere 600 bin lira hibe ödemesi yapılmıştır." diye konuştu.