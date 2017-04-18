Keban Belediyesine Ambulans Hibesi

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Elazığ Kamu Hastaneleri Birliğinden belediyeye ambulans hibe edildiğini söyledi.



Başkan Atlı, yaptığı açıklamada, hibe alınan ambulansın cenaze nakil aracı olarak kullanılacağını belirtti.



Sağlık Bakanlığı ve Elazığ Kamu Hastaneleri Birliğine teşekkür eden Atlı, "Belediyemizin ilk kez bir ambulansı oldu. Bu aracı cenaze işlerinde, nakil aracı olarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.