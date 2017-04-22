Kdz. Ereğlili Gaziye Kaymakam Madenoğlu'ndan Ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Piyade Uzman Çavuş İsmail Dönmez Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Sabah saatlerinde başlayan çatışmada şarapnel parçaları sağ kol ve ayak ile sol bileğine isabet eden Uzman Çavuş'un ailesi Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Jandarma Bölük komutanı Yüzbaşı Ünsal Demir ve köy muhtarı İsmail Aydın tarafından ziyaret edildi. Uzman Çavuş Dönmez'in annesi Nazmiye ve babası Muhammet Dönmez'e çocuklarının iyi olduğunun ve hastanede tedavisinin devam ettiğini söylediler. - ZONGULDAK