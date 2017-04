Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Birincilikle Döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Yelken İhtisas Kulübü İstanbul'da düzenlenen Fahri Çelikbaş Kupası Yelkenli Yat Yarışları'nda kendi sınıfında birinci oldu.



İstanbul'da düzenlenen Fahri Çelikbaş Kupası Yelkenli Yat Yarışları'na Karadeniz'den katılan tek takım olan Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Metin Akman liderliğinde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü tarafından organize edilen ve 22 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen yarışlarda Ereğli Yelken İhtisas Kulübü kendi alanında birincilik elde etti.



Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Metin Akman, elde ettikleri başarıları Karadeniz'in minik yatçılarına armağan ettiklerini söyledi. Akman açıklamasında "Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nün bir başarısını daha paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü organizatörlüğünde 22 Nisan'da İstanbul'da yapılan Fahri Çelikbaş Kupası Yelkenli Yat yarışlarında Ereğli Yelken İhtisas sporcularından oluşan takımımız Borealis isimli yelkenli tekne ile kendi sınıfında 1. olarak bir ilke imza atmıştır. Karadeniz'den yarışlara katılan tek takımı oluşturan Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sporcuları olarak 23 Nisan Çocuk bayramı nedeniyle bu başarıyı Karadeniz'in minik yelkencilerine armağan ediyoruz. Karadeniz'in yelken branşında en fazla aktif faaliyet gösteren Ereğli Yelken İhtisas Kulübü artık Yelkenli yat yarışlarında da ilçemizi, ilimizi hatta Karadeniz'i temsil etmeye ve başarıyı kovalamaya devam edecektir. Tüm arkadaşlarımı kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi. - ZONGULDAK