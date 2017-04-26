Kdz. Ereğli Tso Üyelerini Almanya'ya Götürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi üyelerini Almanya'ya iş gezisine götürdü.



Almanya temasları kapsamında Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sertan Yalçın, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivici ile TAT Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Oğuz Örnek ve 15 kişilik oda üyesinden oluşan kafile, ilk olarak Türk Bilim Merkezi ziyareti gerçekleştirdi. Programın devamında Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden heyet, burada verimli bir toplantı gerçekleştirdi.



Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Kdz. Ereğli heyetini yoğun bir katılımla karşılarken Almanya'da ki ticari hayat, ekonomi ve oda faaliyetleri ile ilgili bilgiler sundu. Türk- Alman TSO ve Kdz. Ereğli heyeti yaklaşık 4 saat süren toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Katılımcı firmalara bölgede şube açmaları konusunda tavsiyelerde bulunulan toplantıda, Kdz. Ereğli TSO tanıtım videosu izletildi ve Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri Kdz. Ereğli'ye davet edildi. Heyet son olarak Teknopark ve Alman Standartlar Enstitüsü'nü ziyaret edecek. Kdz. Ereğli TSO heyetinin temaslarının ardından Cuma günü Türkiye'ye döneceği belirtildi. - ZONGULDAK