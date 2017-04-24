Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Dünya Şampiyonasına Katılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir’de düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi kız futbol takımı şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi kız futbol takımı şampiyon oldu.
Geçtiğimiz yılın okullar arası kız futbol Türkiye Şampiyonu Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi Kırşehir'de ki finallerde bu yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.
Yarı final maçında Kahramanmaraş Spor Lisesi takımını penaltılarda eleyen Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi, finalde ise Ordu Özel Açı Temel Lisesi kız takımı ile karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan kız futbol takımı üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.
Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi geçtiğimiz yıl 3. Olduğu Dünya Okullar arası kız futbol şampiyonasında bu yıl da Türkiye'yi temsil edecek. - ZONGULDAK
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