Kdz. Ereğli Lale ve Nergislerle Renklendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin çeşitli noktalarına 30 bin lale dikildi.



Kdz. Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Kasım ayında toprakla buluşturulan 30 bin lale, baharın gelmesiyle yüzünü gösterdi. İlçede 30 bin lalenin yanı sıra 300 bin nergis, çuha menekşesi, hercai menekşe ve Çin Karanfili de toprakla buluştu.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri yapılan çevre düzenlemeleri ile ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşmasının amaçlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Ereğli halkının daha güzel bir çevrede yaşamasına önem veriyor, bu doğrultuda halkımızın daha yeşil ve düzenli bir çevrede yaşaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK