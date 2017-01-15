Kdz. Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde esrar bulunan bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Büro Amirliği ekipleri, Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde yaptıkları kontroller sırasında A.E.'nin (19) üzerinde 2,9 gram ağırlığında toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.E. 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlaması ile gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgusu için Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK