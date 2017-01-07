Kdz. Ereğli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza Gece 00.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Amirallik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı istikametinden Kemer istikametine giden Ömer Yavuz (32) idaresindeki 37 BB 269 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hayriye Olgun (40) idaresindeki 67 TT 042 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hayriye Olgun'un kullandığı otomobilde bulunan oğlu Ali Olgun ile Kenan Tuncay (16) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK