Kdz. Ereğli'de MHP İlçe Kongresi Yapıldı

- Kdz. Ereğli'de MHP ilçe kongresi yapıldı



ZONGULDAK - MHP Ereğli ilçe olağan kongresi gerçekleştirildi.

MHP Kdz. Ereğli ilçe kongresi Atatürk Kültür Merkezi kafeteryasında saat 12.00'de başladı. Mevcut ilçe Başkanı Talat Şeker ile Rahman Demirtürk'ün listelerinin yarışacağı kongreye, MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, il Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner, çevre il ve ilçelerin yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Kongreyle ilgili değerlendirmede bulunan MHP Zonguldak il Başkanı Hamdi Ayan, partilerinin bu kongre ile Ereğli'ye damga vuracağını söyledi. Ayan konuşmasında "Milliyetçi Hareket Partisi artık demokrasi ile ikiz kardeş olmuş bir partidir. Arkadaşlarımız yüksek bir olgunluk içerisinde konuşmalarını yaptılar. Biz divan başkanı olarak gerekli mesajları salona ilettik ve sükünet içerisinde oylama sürecine girilmiş durumda. Sonuçta sandıktan bir irade çıkacak bu irade de Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü İrade kazanacak. İki arkadaşımızda çok değerli arkadaşımız, Talat Şeker uzun yıllar ilçe başkanlığımızı yapan, Rahman Demirtürk yıllarca yönetim kurulu üyeliğini beraber yaptığımız bir arkadaşımız, bu anlamda arkadaşlarımızın teşkilatımızın hiyerarşisini bildiğini bilerek, rahat bir kongre yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bugün itibariyle Ereğli'ye damgasını vuracaktır. Ereğli'de Milliyetçi Hareket Partisi siyasete yön verecek bir duruma gelecektir. Buna olan inancımız tamdır. MHP bugün itibariyle 8. İlçe kongresini de yapmıştır. Bundan sonraki süreç il kongresi sürecimizdir. Merkez yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda Haziran'ın başı ile Kasım ayının sonuna kadar da il kongresi gerçekleştirilecektir" dedi.

Kongrede ki tablonun MHP'nin Kdz. Ereğli'de hak ettiği yere geleceğini gösterdiğini ifade eden MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı ve Başkan Adayı Talat Şeker partilerinin giderek büyüdüğünü dile getirdi. MHP'nin yapılacak ilk seçimlerde Ereğli Belediye Başkanlığını kazanarak genel seçimlerde de en az iki milletvekilli çıkaracağını iddia eden Şeker, çıkacak sonucun, Ereğli'ye, partiye, teşkilata ve halka hayırlı olasını diledi.

MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkan Adayı Rahman Demirtürk ise bu kongreyle birlikte Ereğli'de her şeyin çok daha güzel olacağını belirterek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından delegeler yeni ilçe yönetimini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

(VK-SÖ-Y)