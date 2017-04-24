Kdz. Ereğli'de Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği ve Güvenlik Büro Amirliği (KOM) ekipleri düzenledikleri operasyon ile esnaf oldukları belirtilen A.Ş. ile Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerin evlerinde arama yapılırken, cep telefonlarına ve bazı dokümanlara el konuldu.



Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK