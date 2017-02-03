Kdv'nın Düşürülmesi Mobilya Sektörüne Nefes Aldıracak

Mobilya sektörünün KDV oranının düşürülmesi yönündeki beklentileri hükümetten karşılık buldu. Bakanlar Kurulu, mobilya sektöründe yüzde 18 olan KDV oranını 3 aylığına yüzde 8'e indirirken, beyaz eşyada ÖTV oranı aynı süre için sıfırlandı.



KDV ve ÖTV oranının düşürülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanırken, karar, uzun süredir bu yönde talebi olan mobilya sektöründe memnuniyetle karşılandı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, KDV oranının yüksekliğinin mobilya sektörünün en büyük handikaplarından biri olduğunu belirtti. Yüzde 18'lik oranın yüzde 8'e düşürülmesi için uzun zamandır bağlı bulundukları TOBB nezdinde teşebbüste bulunduklarını hatırlatan Başkan Metin Anıl, hükümetin nihayet bu taleplere karşılık vermesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "KDV oranının 30 Nisan 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürülmesi sektörü canlandıracaktır. Mobilya fiyatlarında yüzde 10'luk bir indirim söz konusu olacak. Satışların artması üreticiye, fiyatların düşmesi de tüketiciye yarayacak" dedi.



İTSO Başkanı Metin Anıl, son derece olumlu buldukları kararın geçici değil, daimi olmasını isteyerek, Anıl, "Yüzde 18'lik KDV oranı istihdam ağırlıklı çalışan mobilya sektörü için çok fazla. Hükümetten mobilyada KDV oranının kalıcı olarak yüzde 8'e indirilmesini talep ediyoruz" dedi. - BURSA